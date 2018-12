Haarlemmer (55) meldt zich na doden eigen vrouw

De man meldde zich in de loop van de middag aan het politiebureau, met de mededeling dat hij zijn vrouw om het leven had gebracht. De verdachte is onmiddellijk aangehouden en voor nader onderzoek ingesloten. Even later vonden agenten een 38-jarige vrouw in een woning aan de van Deventerstraat, zij bleek te zijn overleden. Het blijkt om de echtgenote van de aangehouden Haarlemmer te gaan. Forensische opsporing heeft sporenonderzoek in de woning gedaan. Het gezin heeft ook twee minderjarige kinderen. De kinderen zijn opgevangen en ondergebracht bij een zorginstantie. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is. Op dit moment is daar verder nog niets over bekend.