Man die urnen begraafplaats Oldenzaal vernielde vannacht op heterdaad gepakt

De politie heeft afgelopen nacht in Oldenzaal een verdachte op heterdaad aangehouden voor het vernielen van diverse urnen op de begraafplaats aan de Schipleidelaan. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Derde nacht op rij

'Dit was de derde nacht op rij dat er urnen vernield werden', aldus de politie. De gemeente heeft hier zaterdag aangifte van gedaan en de politie hield sindsdien de begraafplaats in de gaten. De verdachte die is aangehouden betreft een 66-jarige man uit Oldenzaal.