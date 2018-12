Noordverordening in Nieuwstadt na vondst handgranaat

Woensdag is in de voortuin van een woning aan de Linde in het Limburgse Nieuwstadt een handgranaat aangetroffen. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

EOD opgeroepen

'De politie is direct gestart met een onderzoek. De straat is afgezet en de bewoners van de betreffende woning en de naastgelegen woningen is gevraagd de woning tijdelijk te verlaten. De explosieven Opruimingsdienst van Defensie EOD is onderweg', aldus de politie.

Update 14.50 uur

De EOD is zojuist ter plaatse gekomen om de aangetroffen handgranaat te onderzoeken.

Update 16.00 uur

De handgranaat in is inmiddels onderzocht door de politie en zal gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht door de EOD.

Noodverordening

De granaat lag in de tuin van de president van de Limburgse Bandidos, Harrie Ramakers. Net als in 2014, toen zich twee soortgelijke incidenten voordeden, vindt de burgemeester het van groot belang ook nu een aantal maatregelen te nemen om uw veiligheid zo goed als mogelijk te waarborgen. Op basis van de informatie die hij van de politie en het Openbaar Ministerie heeft ontvangen, neemt hij concreet de volgende maatregelen:

Rond het pand Aan de Linde is een noodverordening van kracht. Dit houdt onder meer in dat er preventief gefouilleerd kan worden.

Er wordt cameratoezicht geplaatst. Totdat dit gerealiseerd is, zal permanente politiebewaking plaatsvinden.

Er is een hogere frequentie van politiesurveillance.

Er worden verkeersremmende maatregelen ingesteld.

Deze maatregelen treden per direct in werking en blijven vooralsnog voor de duur van 1 maand van kracht.