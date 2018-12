Opnieuw grote vuurwerkvondst na controles regio Den Haag

In de regio Den Haag hebben agenten afgelopen dinsdag 18 december 230 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen tijdens een controle van 11 adressen. Dit meldt de politie woensdag.

Explosievenspecialist

'Bij een adres in Rijswijk moest een explosievenspecialist ter plaatse komen om de aangetroffen explosieven veilig te stellen. Agenten troffen in dezelfde Rijswijkse woning een kleine hennepkwekerij aan', aldus de politie. Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk en daarom treedt de politie hard op tegen verkopers en kopers.

Garagebox

Onderzoek naar een verdachte die eerst in Maasland opdook, leidde uiteindelijk naar een garagebox in Maassluis waar agenten189 kilo illegaal vuurwerk aantroffen. De verdachte is uitgenodigd voor een verhoor aan het politiebureau.

Knutselen in slaapkamer

Een 16-jarige Rijswijkse verdachte bleek in zijn slaapkamer te knutselen met vuurwerk. Agenten troffen ook nog een kleine hennepkwekerij aan in zijn slaapkamer. De jongen kweekte de planten in een kleine henneptent. Alles is in beslag genomen ter vernietiging. De jongen wordt nog gehoord en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Vuurwerkvondsten in Delft en Rijswijk

In woningen in Delft en Rijswijk vonden agenten fakkels en rookpotten. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Alle 11 bezochte verdachten worden nog op het bureau uitgenodigd voor verhoor. Zij krijgen een proces-verbaal. Ook worden de verdachten aangemeld voor een bestuurlijke maatregel bij de betrokken gemeenten.