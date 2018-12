Geen straf voor vrouw die onbedoeld agent doodreed in nieuwjaarsnacht

Dikke rookwolk door blussen

Tijdens de nieuwjaarsnacht 2016-2017 was de agent samen met twee collega's op straat in Den Haag. Toen ze op de Hoefkade een brandje zagen, besloten ze hun onopvallende bestelbus op de weg stil te zetten en het brandje te blussen. Terwijl de twee collega's dit deden, ontstond een dikke rookwolk die over de weg trok. Tijdens het blussen van het brandje is de agent achter de bestelbus de weg op gelopen.

'Niets meer zien'

Op dat moment kwam de bestuurster aanrijden, die eerst de agent aanreed en vervolgens tegen de achterkant van de bestelbus aanbotste. De bestuurster werd ter plekke aangehouden en vertelde dat zij plots in een witte wolk terecht kwam en niets meer kon zien.

'Lichtst mogelijke mate van schuld'

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw alleen de lichtst mogelijke mate van schuld aan de aanrijding gehad. Het Openbaar Ministerie verwijt de bestuurster haar verkeersgedrag onvoldoende te hebben aangepast toen ze in de rookwolk terecht kwam, bijvoorbeeld door langzamer te gaan rijden of uit te wijken. Een dergelijke verkeersfout is een overtreding en geen misdrijf. Op een verkeersovertreding staat doorgaans als straf een geldboete of een werkstraf, ook als een slachtoffer zwaargewond raakt of komt te overlijden.

Niet gedronken

Als de bestuurster ook nog te hard of met alcohol op zou hebben gereden, zou dat uiteraard anders zijn en zou er sprake zijn geweest van een verkeersmisdrijf. Uit het onderzoek naar de aanrijding is echter niet gebleken dat de vrouw te hard had gereden of niet-handsfree had gebeld. Ze had ook niet gedronken.

Voorwaardelijk seponeren

Omdat volgens het Openbaar Ministerie sprake is geweest van een verkeersovertreding en niet van een verkeersmisdrijf en het noodlottige ongeval ook voor de bestuurster de nodige impact en gevolgen heeft gehad, heeft het Openbaar Ministerie besloten om de zaak voorwaardelijk te seponeren. Dat betekent dat de bestuurster niet zal worden vervolgd zolang ze binnen de proeftijd van 1 jaar niet met politie en justitie in aanraking komt.