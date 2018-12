Woning Rotterdam meerdere keren beschoten

Afgelopen nacht is een woning in de Egelantierstraat in Rotterdam-Zuid door één of meerdere personen beschoten. Dit meldt de politie donderdag.

Geen gewonden

'De dader of daders vluchtten op een scooter of in een auto. Er zijn geen gewonden, maar wel diverse inslagen in de gevel. De aanleiding is onbekend, we doen onderzoek', aldus de politie.

Bewoners geëvacueerd

Na het onderzoek van de politie bij en in de woning zijn de bewoners vannacht uit het huis vertrokken en onder politiebegeleiding naar een andere plek gebracht, zo weet het AD.