Man schiet op woning in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is vrijdagavond door een onbekende man geschoten op een woning aan de Augustalaan. 'Daarbij is niemand gewond geraakt', zo meldt de politie zaterdag.

Melding

Omstreeks 18.50 uur informeert de bewoner van het pand de meldkamer dat een onbekende man op zijn woning heeft geschoten. Door de recherche is een onderzoek gestart naar dit incident. Er is nog niemand aangehouden.

Oproep politie

Mensen die vrijdagavond vóór of na 18.50 uur iets verdachts hebben gezien in of in de omgeving van de Augustalaan worden verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900 8844, de politieapp 06 12207006 of anoniem via 0800 7000.