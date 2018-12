Schietincident bij supporterscafé van PSV-stadion, twee gewonden

Rond 20.00 uur is zaterdagavond in Eindhoven geschoten bij het PSV-stadion. Dit meldt de politie zaterdagavond. Bij het schietincident zijn twee personen gewond geraakt.

Stadionbar van PSV

Rond 20.00 uur kreeg de politie de melding van het schietincident bij de stadionbar aan de Mathildelaan. 'Het is op dit moment nog onduidelijk wat er precies is gebeurd', zo laat de politie weten. Hulpverleners zijn ook ter plaatse gegaan. Het is op dit moment ook nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie is een onderzoek gestart. In het stadion was om 19.45 uur de voetbalwedstrijd van start gegaan van PSV tegen AZ.

Update 20.55 uur

Twee personen raakten gewond bij het schietincident. Eén van hen wordt ter plaatse in de ambulance behandeld. De andere persoon is met een schietverwonding overgebracht naar het ziekenhuis.

Supporterscafé gesloten door politie

'We zijn volop bezig met het onderzoek. Van alle personen die aanwezig zijn in de stadionbar 'De Aftrap' noteren wij de gegevens. De horecagelegenheid is in verband met het verdere onderzoek vanavond gesloten', aldus de politie.

Forensisch onderzoek

Forensische specialisten van de politie gaan bekijken of er specifieke sporen zijn achtergebleven die meer beeld geven bij wat er gebeurd is.