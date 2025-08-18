Tijs van den Brink wil de Kamer in voor het CDA

Tijs van den Brink, presentator bij de Evangelische Omroep (EO) maakt een nieuwe stap in zijn leven door te solliciteren voor een plek bij het CDA in de Tweede Kamer. Dit maakte de omroep bekend.

Het is nog niet duidelijk of Van den Brink op de kieslijst komt en op welke plek. Volgens de EO heeft Van den Brink zich in 25 jaar zich tot een van de gezichten gemaakt van de omroep.

In een persbericht laat Van de Brink weten dat na de val van het kabinet hij de stoute schoenen heeft aangetrokken en heeft gesolliciteerd bij het CDA.

Van den Brink stopt per direct met zijn journalistieke werkzaam heden voor de omroep. Mocht hij niet gekozen worden en niet in de Kamer komen, dan is een terugkeer in zijn huidige functie binnen de omroep uitgesloten.