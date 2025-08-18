Sandy Coast: explosieven verwijderen en kabels beschermen

De Koninklijke Marine ruimt momenteel mijnen en andere explosieven in de Noordzee. 'Dat gebeurt met de Belgische en Estse zeemacht', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Sandy Coast 25

Met de militaire aanwezigheid boven de Waddeneilanden wordt bovendien sabotage van kritieke infrastructuur zoals kabels voorkomen. Het landentrio traint ook hoe het optimaal een haven veilig kan houden. De activiteiten maken deel uit van Sandy Coast 25. Die is vandaag begonnen.

Aan- en afvoer van materieel en troepen

Deze internationale oefening verdiept de samenwerking en bereidt de deelnemers voor op mogelijke taken als gevolg van de toenemende militaire dreigingen. Deelnemende partners en de Standing Nato Mine Countermeasure groep 1 (SNMCMG1) zijn niet alleen aan de slag boven Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. Ook is er een rol weggelegd voor de uitvalshavens Delfzijl en Eemshaven. Die laatste gebruiken NAVO-bondgenoten, als het erop aankomt, voor de aan- en afvoer van materieel en troepen. Dus is het een halszaak zo’n haven dan te beschermen. Dit wordt dan ook getraind, vooral door militairen van de explosieven opruimingsdienst en door Very Shallow Water (VSW)-teams, oftewel duikers die in zeer ondiep water opereren.

Kennisuitwisseling

Om een beter beeld te krijgen van de activiteiten op de Noordzee, patrouilleert de marine daar regelmatig. Ook escorteert en monitort Defensie verdachte vaartuigen, zoals Russische. Patrouille-activiteiten worden tijdens Sandy Coast getest en met behulp van kennisuitwisseling verbeterd.

Onderwaterdrones

De deelnemers verwijderen zoals gezegd ook explosieven. Op de bodem van de Noordzee liggen er nog duizenden. Die dateren van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en zijn moeilijk te vinden en weg te halen. Sinds 2005 zijn er ruim 1.550 geruimd. Oude munitieresten veroorzaken mogelijk nog explosies. Ze kunnen schepen beschadigen, scheepvaartroutes blokkeren of havens ontoegankelijk maken. Daarom innoveert de marine voortdurend op het gebied van mijnenbestrijding en havenbescherming, bijvoorbeeld met onderwaterdrones, die hier ook worden ingezet.

Deelnemende partijen

Nederland neemt deel aan de oefening met de mijnenjagers Zr.Ms. Willemstad en Zr.Ms. Schiedam, onderzoeksschip MV Geosea en duikvaartuig Nautilus. Verder heeft de Hydrograaf Expeditionary Survey Boat een taak in de Waddenzee. Dit opnamevaartuig brengt wateren, havens en vaargeulen in kaart. De zuiderburen leveren mijnenjager BNS Lobelia Daarnaast zijn VSW-teams van de partij uit Nederland en België. Estland tot slot levert een duikteam en explosievenruimers. Ook zijn er waarnemers uit de 3 deelnemende landen. Sandy Coast is bij toerbeurt in Nederland en België. Deze editie duurt nog tot 29 augustus 2025.