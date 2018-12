Politie pakt 6 mannen op na plofkraak Roermond

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in totaal zes personen gearresteerd naar aanleiding van een plofkraak afgelopen nacht in Roermond op de Hoekstraat. 'Rond middernacht werd daar een explosief tot ontploffing gebracht bij een geldautomaat van een bankfiliaal', zo laat de politie maandag weten.

Zes aanhoudingen

'De politie ging meteen op de melding af, maar de agenten troffen geen verdachte personen meer aan. Later werd in de directe omgeving wel een persoon aangehouden', aldus de politie. Nog later arresteerden agenten in Beek (L.) vijf mannen die ervan worden verdacht mogelijk iets met de plofkraak te maken te hebben. In Roermond heeft de politie één auto in beslag genomen en in Beek werden twee auto’s door de politie meegenomen.

Onderzoek

Afgelopen nacht heeft de politie al onderzoek bij het bankfiliaal gedaan. Omdat door de ontploffing diverse auto’s beschadigd zijn geraakt, gaan agenten vandaag langs bij de eigenaren van de beschadigde voertuigen. Omwille van het onderzoek kan op dit moment geen duidelijkheid worden gegeven over een eventuele buit. Ook kan de politie verder niet aangeven hoe de verdachte personen in beeld zijn gekomen. De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 21 tot 27 jaar. Zij zijn afkomstig uit Sittard-Geleen, Roermond en Amsterdam.