Eindstand 3FM Serious Request Lifeline: 1.308.889,- euro

Maandagavond, Kerstavond, is om 21.00 uur het eindbedrag bekendgemaakt dat in de afgelopen week in totaal is ingezameld door 3FM Serious Request: De Lifeline. Alle zes de dj's waren maandagavond terug in Utrecht om met zijn allen het eindbedrag van de eerste Lifeline bekend te maken. In totaal is er 1.308.889,- opgehaald.

Drie thema's

Met 3FM Serious Request: De Lifeline zette NPO 3FM zich samen met het Rode Kruis in voor het redden van levens. Dit jaar werd er geld ingezameld voor drie thema’s: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Drie teams van 3FM-dj's

In de week voor kerst van 18-24 december trokken er drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van actie naar actie. Ze gingen op een barre tocht door Nederland om op kerstavond weer aan te komen bij TivoliVredenburg in Utrecht, de headquarters van de actie én de plek waar 3FM Serious Request begon in 2004. De Dj's liepen van plaats naar plaats met als doel alle acties te ondersteunen die zijn opgezet. De dj's maakten 24 uur per dag live radio vanuit heel het land en waren via livestreams online en op televisie te volgen.

Geen Glazen Huis

Er was dit jaar geen Glazen Huis. TivoliVredenburg in Utrecht is het hoofdkwartier van 3FM Serious Request: Lifeline. Er is voor een nieuwe opzet gekozen na inmiddels veertien jaar dat Serious Request al loopt.