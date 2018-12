Auto te water bij ongeval met drie auto's in Wildervank

Maandagmiddag rond 13.20 uur heeft zich een aanrijding voorgedaan op de J.Kammingastraat in Wildervank. Volgens getuigen wilde een bestuurster een oprit inrijden naast de woning. Dit werd niet tijdig opgemerkt door een achteropkomende automobilist(e) waarop een botsing volgde.

Laagstaande zon

Mogelijk heeft de laagstaande zon hier een rol in gespeeld. Door de klap schoot een van de betrokken wagens tegen een geparkeerde auto. Deze belandde hierdoor in het Oosterdiep.

Ziekenhuis

In ieder geval een persoon is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie Drenthe heeft de aanrijding in kaart gebracht. De auto's zijn door een bergingsbedrijf weggehaald.