Moeder en haar kinderen ontsnappen op Eerste Kerstdag aan vuurzee

Voor een moeder en haar twee kinderen is Eerste Kerstdag niet leuk verlopen. Door nog onbekende oorzaak was brand in de woning uitgebroken aan de Rotterdamsedijk.

De bewoners, een moeder en twee kinderen, wisten hunzelf buiten in veiligheid te brengen. Bij aankomst van de brandweer stond de woning volledig vol rook. Een buurman is de woning binnengegaan en heeft de huiskat weten te redden.

In overleg met de dierenambulance heeft het dier zuurstof toegediend gekregen. Het dier maakt het naar omstandigheden goed. Voor een van de bewoners kwam ook een ambulance ter plaatse maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brand was aan de achterzijde kort uitslaand. Er werd opgeschaald naar Middelbrand. Het vuur was snel geblust, maar de schade is groot. De brand zou mogelijk in of in de nabijheid van een kledingkast zijn ontstaan. Dit zal verder onderzocht worden.