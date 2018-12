Brand in woonboerderij door kerststukje, bewoners niet thuis

Brandweer

De brandweer van Gasselternijveen werd opgeroepen en bijna gelijktijdig de watertankwagen van de brandweer Gieten. Maar die werd even later geannuleerd toen bleek dat het allemaal meeviel. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in de woning.

Wandelaar

Een passerende wandelaar met hond ontdekte de brand in de woonkamer en waarschuwde de brandweer. Door een deur te forceren kwamen zij snel binnen. Een snelle hand ingreep maakte het blussen met water overbodig en luidde het einde van het kerststukje definitief in. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Een aanwezige kat werd in veiligheid gebracht.