Schietincident Brunssum, man (26) lichtgewond

Dinsdagavond kreeg de politie rond 22.20 uur melding van een schietincident in het Limburgse Brunssum. 'Eenmaal ter plaatse op De Ruyterstraat werd het slachtoffer, een 26-jarige man, aangetroffen. Hij is lichtgewond met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht', zo heeft de politie laten weten.

Schoten gehoord

Rond 22.20 uur werden er schoten gehoord op De Ruyterstraat in Brunssum. De toegesnelde politie constateerde dat er een schietincident in een tuin achter een woning had plaatsgevonden. Daarbij raakte een 26-jarige man lichtgewond.

Onderzoek

Er is nog geen verdachte aangehouden. Ook de aanleiding van het schietincident is nog onderwerp van onderzoek. Er is buurtonderzoek en forensisch onderzoek opgestart. De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben, dan wel meer informatie hebben over wat zich dinsdagavond op de Ruyterstraat heeft afgespeeld. Mensen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.