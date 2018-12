Gewonde jongen (14) in Amsterdam

Op de Karspeldreef in Amsterdam Zuidoost is donderdagmiddag een man komen aanlopen die bij een winkel in elkaar zakte. De man bleek gewond te zijn.

Een woordvoerder van de politie zegt tegenover Blik op Nieuws dat de jongen is komen aanlopen en in elkaar zakte. De gealarmeerde hulpdiensten constateerden dat de jongen een verwonding had die sterk overeenkomt met een messteek. Of de tiener daadwerkelijk gestoken is en waar dit heeft plaatsgevonden zal nog worden onderzocht. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog geen verklaring kunnen opnemen van de jongen.