Auto door brand verwoest

In de nacht van donderdag op vrijdag is er een auto uitgebrand in Vlaardingen. Omstreeks 03:00 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een voertuigbrand.

Ter plaatse bleek dat de auto niet meer te redden was. De brandweer heeft het vuur geblust. Een tweede auto raakte door de brand beschadigd. Het is niet bekend of de auto bewust in brand is gestoken, of dat er bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd met vuurwerk. De politie heeft de autobrand in onderzoek.