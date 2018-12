Douane onderschept grote hoeveelheden 'Kerst-cocaïne'

De Douane heeft in de afgelopen weken en rond de Kerstdagen tijdens verschillende controles meerdere partijen cocaïne aangetroffen in de haven van Rotterdam. 'In totaal werd er bijna 4000 kilo drugs verdeeld over tien partijen in beslag genomen en vernietigd', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag weten.

Vis, tropisch fruit en tassen

Het begon met een grote cocaïnevangst medio december. Daarna volgden nog verschillende andere vangsten, variërend in hoeveelheid van enkele kilo’s tot 2,5 ton. Ook de verstopplaatsen waren verschillend: De Douane vond een partij in bijvoorbeeld de constructies van containers, maar ook in de lading verstopt tussen vis en tropisch fruit. Eén van de vangsten vond plaats op een terminal, waarbij een partij van 245 kilo cocaïne in beslag werd genomen. Die zat verstopt in verschillende tassen.

Aanhoudingen

Alle partijen waren afkomstig uit Zuid-Amerika, landen van herkomst waren onder andere Suriname, Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. Tot nu toe zijn er twee verdachten aangehouden in relatie tot één van de vangsten. Er is één verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Harc-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. Alle partijen drugs zijn inmiddels vernietigd.