Aanhouding 14-jarige verdachte voor steekpartij Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost

Hij wordt verdacht van poging tot doodslag van een leeftijdgenoot op de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost.

De aanhouding vond na onderzoek door de recherche om 14.15 uur plaats. Het incident vond de dag ervoor plaats rond 14.50 uur. Het slachtoffer ligt nog ter behandeling in het ziekenhuis.

In eerste instantie was het onduidelijk hoe hij de verwonding had opgelopen. De verdachte zit nog vast voor verhoor.