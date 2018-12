FNV: PostNL weer betrapt op onderbetaling

In een lijvig rapport dat in bezit is van FNV concludeert de Inspectie dat Young Capital uitzendkrachten levert aan PostNL op de pakketdepots in Den Hoorn en Sassenheim. In plaats van het cao-loon ontvangen deze uitzendkrachten het minimumloon en geen pensioen. Dat is in strijd met de wet.

Schijnconstructie

De werknemers sorteren al jarenlang pakketten voor PostNL, maar krijgen niet betaald volgens de PostNL-cao. Masja Zwart, bestuurder FNV: ‘PostNL en Young Capital hebben een schijnconstructie opgetuigd om deze werknemers al hun rechten af te pakken. Op sommige PostNL depots lopen uitzendkrachten van Young Capital die wel cao-loon krijgen, maar in Sassenheim en Den Hoorn noemt dit uitzendbureau zich contractor en betaalt slechts het minimumloon.’

PostNL heeft deze contracting-constructie bedacht om op loonkosten te besparen. De pakkettenmarkt groeit sterk maar PostNL neemt nergens sorteerders in dienst. Het laat uitzendbureaus als Young Capital optreden als onderaannemer en ontwijkt daarmee de cao. Sorteerders verdienen het minimumloon, werken op oproepbasis en horen vaak pas op de dag zelf of en zo ja hoe laat ze moeten werken. Door deze schijnconstructie wordt de cao ontdoken en besparen PostNL en Young Capital enkele tonnen per jaar aan loonkosten.

‘Gelijk werk, gelijk loon’

Aron Koekkoek heeft een bijbaantje als sorteerder in Den Hoorn en las in de pers hoe zijn collega’s in Waddinxveen met succes protesteerden tegen de schijnconstructie bij PostNL. Aron deed een melding bij de Inspectie SZW. ‘Als student werk ik maar af en toe. Hoewel ik veel geld ben misgelopen is het voor collega's die van dit werk afhankelijk zijn nog veel erger dat mijn werkgever zich niet aan de regels houdt. Zij lopen honderden euro's per maand mis maar durven zich hier niet snel tegen uit te spreken. In heel Nederland worden sorteerders bij PostNL anders betaald, terwijl overal hetzelfde werk wordt gedaan. Dat zou niet moeten kunnen.’

Masja Zwart: ‘Eigenlijk is het raar dat de Inspectie SZW wel constateert dat Young Capital de wet overtreedt en werknemers onderbetaalt maar er niet voor zorgt dat Aaron en zijn collega’s het juiste loon krijgen. De Inspectie maakt een rapport en geeft dat aan Aaron. Hij moet vervolgens zelf zijn recht gaan halen.’

Lacune in wetgeving

Artikel 8 waadi regelt in Nederland het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk voor uitzendkrachten’. Maar in dat wetsartikel staat niets over een boete voor de overtreding daarvan of over een nabetalingsverplichting. Zwart: ‘Dus de overheid kan wel constateren en een rapport maken, maar niet handhaven. Op deze manier worden uitzendkrachten aan hun lot overgelaten. Ga er maar aan staan als werknemer met een tijdelijk contract. Je moet zelf je werkgever gaan aanklagen als je gelijk loon wilt afdwingen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor je baan maar ook nog eens heel kostbaar omdat je een advocaat nodig hebt.’ FNV vindt dat deze lacune in de wetgeving zo snel mogelijk moet worden gerepareerd.

Young Capital is niet het eerste uitzendbureau bij PostNL Pakketten dat door FNV wordt aangepakt. Eerder al voerde de vakbond procedures tegen In Person (depots Waddinxveen, Goes en Amersfoort) en 365Werk en de gemeente Midden-Groningen (depot Kolham). Beide betalen uitzendkrachten nu het cao-loon van PostNL. Zwart: ‘De eerste slagen zijn dus gewonnen, nog zo’n 16 depots te gaan.’