Bewoonster overvallen door twee gemaskerde mannen

De bewoonster van een woning aan de Kasteel Wolfraathstraat is zaterdagavond door twee gemaskerde mannen overvallen. Onder bedreiging van een vuurwapen werd ze gedwongen de mannen binnen te laten. Ze raakte niet gewond.

De overvallers zijn korte tijd in de woning geweest om daarna met een geldbedrag als buit te vluchten. Er is een burgernet bericht verstuurd en de politie is gestart met het onderzoek.