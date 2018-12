Meerdere alcohol controles in Noord-Nederland

Vorige week kondigde de politie nog aan dat er tijdens en rond de feestdagen extra gecontroleerd zou worden op drank en drugs in verkeer. Dit in de hoop dat de verkeersveiligheid verbetert

Zo had de politie eenheid Noord-Nederland extra agenten ingezet voor verkeerscontroles. Er werd controleplaatsen ingericht in Gieten bij het OV Knooppunt N33/N34 en op verschillende plekken in Veendam.

Naast alcohol en drugs werd ook de algehele staat van de auto’s bekeken. De controles maakte deel uit van het project Eindejaar BOB die gecoördineerd wordt door brigadier Swijs Stel van het team verkeer. De actie zal doorlopen tot ongeveer 4 januari.