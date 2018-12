Man raakt zwaargewond bij steekpartij in Vught, politie houdt verdachte aan

Bij een steekincident op de Haldersebaan in Vught is een man zwaargewond geraakt.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse.

Het steekincident gebeurde op een carpoolparkeerplaats aan de Haldersebaan in Vught dichtbij de A2. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumhelikopter was opgeroepen om assistentie te verlenen. Inmiddels heeft de politie op de A2 in de buurt van Eindhoven een verdachte aangehouden. Dit meldt Politie Oost-Brabant.