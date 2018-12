Terrorisme-onderzoek in volle gang

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de verdenking van vijf mannen wegens mogelijke betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf is bezig met het horen van de verdachten en onderzoekt het in beslag genomen materiaal.

Sinds zaterdag 29 december worden zowel in Rotterdam als in Duitsland de aangehouden verdachten gehoord door rechercheurs. In beslag genomen goederen die bij de doorzoekingen werden veiliggesteld worden geanalyseerd en beoordeeld. Zonodig worden er vervolgacties ingesteld. De vier verdachten die in Rotterdam werden aangehouden zijn maandag 31 december geleid voor de rechter-commissaris die bepaalde dat het viertal vast blijft zitten.

Ook de in Duitsland aangehouden verdachte blijft vast zitten. Het onderzoek gaat ook de komende dagen door waarbij het accent ligt op waarheidsvinding van de aard en omvang van de terroristische dreiging.

De Rotterdamse driehoek en de NCTV kwamen de afgelopen dagen bij elkaar. Het overleg was onder andere bedoeld om te bepalen of de recente aanhoudingen gevolgen hebben voor het Nationale Vuurwerk in Rotterdam. Tot op heden is er geen aanleiding om extra aanvullende maatregelen te nemen, wel zal de politie zichtbaar rond de Erasmusbrug aanwezig zijn.