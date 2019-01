ME voert charges uit in Geesburg

In Geesbrug ontstond rond 01.00 uur een situatie op de Berkenlaan waarbij de ME moest worden ingezet. Er was een groot vuur op straat met een grote groep jongeren 50 er om heen. De politie was in afwachting van de brandweer. De sfeer werd grimmiger; er werden vernielingen gepleegd en de weg werd geblokkeerd met betonnen bloembakken.