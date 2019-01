Jongen (16) ernstig gewond door vuurwerk

Omstreeks 15.40 uur kwam de melding dat de jongen vuurwerk had afgestoken, waarbij een nitraat in zijn hand was ontploft. De hand van de jongen was hierdoor ernstig beschadigd, met name de vingertoppen. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.