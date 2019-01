PostcodeKanjer van 53,9 miljoen valt in Glimmen

In het Groningse dorpje Glimmen is dit jaar de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro gevallen. Het dorp kent maar één postcodegebied (9756) en maakte de lettercombinatie het extra spannend.

Inwoners met de letters AK verdelen 26,95 miljoen euro. De andere helft wordt verdeeld over de andere bewoners van Glimmen die meespelen met de december trekking.

Glimmen was tot 31 december 2018 onderdeel van de gemeente Haren. Na de jaarwisseling is de gemeente Haren opgegaan in de gemeente Groningen.