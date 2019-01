Deel N33 minimaal eerste drie weekenden januari 2019 afgesloten

De autoweg N33 van Zuidbroek richting Veendam is in januari 2019 gedurende minimaal drie weekenden voor het wegverkeer afgesloten. Rijkswaterstaat sluit het deel in zuidelijke richting af in verband met de kap van een aantal bomen (Abelen). Deze verkeren in zo’n slechte staat dat ze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Langs de autoweg N33 staan tussen de afritten Veendam-Noord en Veendam ongeveer 250 bomen. Deze zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw geplant en nu aan het einde van de levensduur. Bij harde wind is er een grote kans dat spontaan takken afbreken of dat de boom zelf afbreekt. Daarom heeft Rijkswaterstaat vergunning gekregen om 140 van de 250 bomen te kappen en af te voeren.

Werkzaamheden autoweg N33

Het kappen vindt plaats in de weekenden van 5 en 6 januari 2019, 12 en 13 januari 2019 en 19 en 20 januari 2019. In verband met een mogelijke uitloop van de werkzaamheden is ook het weekeinde van 26 en 27 januari 2019 gereserveerd. De rijstrook in zuidelijke richting wordt afgezet van zaterdagochtend 07.00 uur tot zondagavond 20.00 uur. De rijstrook in noordelijke richting blijft beschikbaar voor het verkeer.

De kap van de bomen vindt in januari plaats in verband met de aanwezigheid van een kolonie roeken. De roek is een beschermde vogelsoort die vanaf februari begint te broeden. Rijkswaterstaat haalt de nesten voor de kap uit de bomen en verplaatst ze naar elders.

Omleiding

Verkeer komende vanuit de richting Zuidbroek richting Veendam wordt omgeleid. Hiervoor zijn gele omleidingsborden geplaatst. Het is niet mogelijk het verkeer door Veendam te laten rijden. Dit brengt verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties met zich mee. Daarom is gekozen voor een langere, maar veilige omleidingsroute.

Rijkswaterstaat zal ter compensatie van de gekapte bomen nieuwe bomen planten. Dat gebeurt binnen straal van vier kilometer van de huidige locatie. Op dit moment is nog niet bekend waar dit zal zijn.