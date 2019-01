Uit auto met pech gestapte inzittenden omgekomen bij aanrijding op A9

Twee inzittenden van een auto die met pech kwam stil te staan op de A9 in de richting van Utrecht, zijn woensdagavond bij een ernstig ongeval om het leven gekomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Amsterdammers

'Het gaat om een 33-jarige vrouw en een 64-jarige man, beiden afkomstig uit Amsterdam', zo laat de politie weten.

Motorpech

Beide slachtoffer hadden juist iemand afgezet op Schiphol en waren op weg naar huis. Zij reden vanaf de A4 over de invoegstrook naar de A9 toen de motor van hun auto ermee stopte. De auto kwam stil te staan zonder verlichting. Over de A9, vermoedelijk ook vanaf Schiphol, kwam een 40-jarige man uit Bergen op Zoom in een taxi aangereden. Hij kon de stilstaande auto nog net ontwijken, maar botste vol tegen beide slachtoffers, die uit hun auto waren gestapt. Beide slachtoffers overleden ter plaatse.

Gebruik THC

De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Hij moest een speekselproef ondergaan. Hieruit bleek een gebruik van THC (de werkzame stof uit hennep). Van de man werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt onderzocht op de aanwezigheid van drugs. De verdachte werd ter observatie overgebracht naar het ziekenhuis.