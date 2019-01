Echtpaar aangereden door bus, vrouw (82) overleden

Woensdagavond is bij een aanrijding op de Stationsweg in Alkmaar tussen een lijnbus en twee voetgangers een 82-jarige vrouw uit Alkmaar om het leven gekomen. 'Haar 83-jarige echtgenoot is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis', zo laat de politie weten.

Passagiers uitgestapt

Rond 23.00 uur reed een bus over de Stationsweg. De chauffeur had juist de laatste passagiers uit laten stappen en reed naar de kantoorruimte van het vervoersbedrijf toen de slachtoffers over staken.

Vrouw onder bus gekomen

Er ontstond een aanrijding waarbij de 82-jarige vrouw onder de bus terecht kwam. De vrouw werd door de brandweer onder de bus vandaan gehaald en is ter plaatse overleden. De 83-jarige man is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 57-jarige buschauffeur uit Zuidoostbeemster is aangehouden. De politie doet onderzoek naar deze aanrijding.