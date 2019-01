Verdachte (28) aangehouden schietincident Krugerplein met zwaargewonde

De politie heeft een 28-jarige man aangehouden als verdachte in het onderzoek naar een schietincident aan het Krugerplein op 12 november 2018 waarbij een man zwaargewond raakte. De verdachte werd al in de nacht van 24 op 25 december aangehouden maar de politie heeft het nieuws vandaag, donderdag 3 januari 2019 bekendgemaakt.

Drugs

De verdachte is tegen de lamp gelopen toen hij in de nacht van 24 op 25 december een horecagelegenheid binnen wilde gaan met een dealers hoeveelheid verdovende middelen. De drugs werden door beveiligers van de horecagelegenheid in de zakken van de 28-jarige man aangetroffen, waarop hij werd overgedragen aan de politie.

Mogelijke betrokkenheid

Op het politiebureau bleek dat de man gezocht werd door de recherche vanwege mogelijke betrokkenheid bij het schietincident op het Krugerplein. Het was rechercheurs, ondanks intensief onderzoek, eerder nog niet gelukt om de gezochte verdachte aan te houden. De man zit vast voor verhoor. Hij moet daarnaast ook nog ruim 100 dagen detentie uitzitten vanwege een andere zaak.

Nog op zoek naar tweede verdachte

Het rechercheonderzoek naar het schietincident is nog in volle gang. Eerder werden ook al buurt- en passantenonderzoeken gedaan waarbij flyers werden verspreid. Uit diverse verklaringen kwam informatie naar voren die de recherche op het spoor zette van de inmiddels aangehouden verdachte. Welke rol de 28-jarige man exact heeft gespeeld wordt nader onderzocht. 'Ook naar een tweede verdachte die mogelijk betrokken is geweest bij de schietpartij wordt nog gezocht', aldus de politie.