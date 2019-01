Automobilist ongedeerd na botsing op boom Boxtel

Woensdagavond vond er rond 20.30 uur een eenzijdig ongeval plaats op de Koppenhoefstraat in Boxtel. Een automobilist had in een bocht de macht over het stuur verloren, en was met zijn auto tegen een boom tot stilstand gekomen.

Geen gewonden

Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen, de bestuurder bleef ongedeerd maar is voor alle zekerheid wel nagekeken door het aanwezige ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De gecrashte auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Vanwege het verkeersongeval is de weg enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.