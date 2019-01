Gewonde bij steekpartij in Lelystad

In Lelystad is een 31-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident aan de Maerlant. Een 26-jarige man werd daar op donderdag 3 januari rond 1:30 uur neergestoken.

Iets na 1:30 uur werd duidelijk dat er een steekincident was geweest aan de Maerlant in Lelystad. Toen ze arriveerden vonden agenten het slachtoffer op straat . De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Dankzij getuigen kon al snel een verdachte worden opgespoord en aangehouden. Beide mannen komen uit Lelystad.