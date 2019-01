Man lost schoten op restaurant en lounge in Rotterdam

Buurtbewoners aan de Bergsingel werden vannacht opgeschrikt door meerdere schoten. De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over het schietincident.

Man lost schoten op restaurant en lounge

Omstreeks drie uur in de nacht heeft een man op de Bergsingel meerdere keren geschoten op een pand waarin twee horecavestigingen zijn gevestigd. Uit een buurtonderzoek is gebleken dat een man voor het pand stond en schoten losten in de richting van het gebouw. De verdachte is na de schoten weg gerend richting de Bergselaan.

De man had een donkerblauw vest aan en een capuchon op. Verder droeg hij een donkere broek en had hij sneakers aan.

Toen de agenten op het desbetreffende plek aankwamen, troffen zij een enorme ravage aan gesneuvelde ramen aan. Ook werden er hulzen van kogels gevonden in het pand. Er bevonden zich geen mensen in het gebouw op het moment dat de schoten gelost werden.