Twee van de vier terrorismeverdachten twee weken langer vast

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft op donderdag 3 januari twee van de vier terrorismeverdachten, van 24 en 30 jaar, die afgelopen zaterdag 29 december zijn aangehouden in bewaring gesteld voor 14 dagen. De andere twee verdachten, van 21 en 36 jaar, zijn door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld.

Naar aanleiding van tactisch verkregen informatie is er kort voor de kerst een onderzoek gestart. Dit onderzoek is nog in volle gang.

De mannen die vandaag zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De verdachten die in bewaring zijn gegaan zitten in beperkingen. Naast deze twee verdachten zit er nog één verdachte, een man van 26 jaar, in overleveringsdetentie in Duitsland.