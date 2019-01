Uitslaande woningbrand centrum van Winschoten

Aan de Langestraat in Winschoten heeft donderdagavond een grote brand gewoed in een woning boven een leegstaand winkelpand.

De brand brak uit even rond half tien. Bij de uitslaande brand komt veel rook vrij. Vanwege de hevige rookontwikkeling is door de brandweer in Winschoten en omgeving een NL-Alert verzonden met daarin het bericht ''uit de rook, sluit ramen en deuren en schakel indien mogelijk u mechanische ventilatie uit.''

De meetploegen van brandweer Wagenborgen en Vlagtwedde zijn opgeroepen om in de omgeving metingen te verrichten. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen bij de brand en hoe deze is ontstaan.