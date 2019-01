Omgeving vrijgegeven na plofkraak in Amsterdam

Vrijdagochtend rond 03.39 uur vond een plofkraak plaats op een geldautomaat aan de Slotermeerlaan. Na de ontploffing werd gezien dat twee mannen op een scooter wegreden in de richting van de Lodewijk van Deysselstraat. In de omgeving stelde de politie een onderzoek in naar de voorvluchtige plofkrakers, hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet.

Agenten die bij de geldautomaat kwamen zagen dat deze volledig van de kluis was geblazen. Onderdelen van de geldautomaat lagen zelfs aan de overkant van de straat. De directe omgeving van de geldautomaat is afgezet en een politiespecialist op het gebied van explosieven kwam ter plaatse om nader onderzoek te doen. Deze trof een mogelijk niet ontploft tweede explosief aan, hierop is de komst van de EOD (explosieven opruimingsdienst) van het ministerie van Defensie verzocht.

Tweede explosief

Onderzoek door de specialisten van de EOD wees uit dat er inderdaad nog een tweede explosief aanwezig was. Hierop is de beslissing genomen om de bovenliggende woningen te ontruimen. Ook de naastliggende winkels moeten mensvrij blijven. Totaal zijn 30 personen opgevangen in het Stadsdeelkantoor.

Explosief veiliggesteld

Het personeel van de EOD heeft het explosief op een veilige manier weten te verwijderen. Het explosief wordt later op een afgelegen plek in het Westelijk havengebied tot ontploffing gebracht.

Vrijgegeven

Rond 10.30 uur werd de omgeving weer vrijgegeven. Bewoners konden weer terug naar hun woning en winkeliers konden hun winkel openen.