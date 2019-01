Man omgekomen bij ongeval Oostwoud

De man reed omstreeks 21.45 uur in een personenauto over de Hazeweel. Naast hem in de auto zat als passagier een eveneens 18-jarige man uit Midwoud. Door nog onbekende oorzaak raakte hij in een bocht in de weg de macht over het stuur kwijt. De auto raakte naast de weg en sloeg over de kop de naast de weg gelegen sloot in.

Achter het verongelukte voertuig reed een bekende van de mannen. Hij stopte direct bij het ongeval en wist de passagier uit het voertuig te krijgen. Het lukte pas om ook de bestuurder uit de auto te bevrijden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. De bestuurder werd ter plaatse gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij overleed echter later op de avond. De passagier werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie stelt een (technisch) onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.