Opnieuw plofkraak Amsterdam nu weer op Belgiëplein

In Amsterdam is zaterdagavond laat opnieuw een plofkraak op een geldautomaat gepleegd aan het Belgiëplein. Dit meldt de politie zondag.

Politiehelikopter

De politie rukte massaal uit met meerdere eenheden op zoek naar de daders die waren gevlucht op een motorscooter en zonder verlichting richting het Zwarte Pad zijn gereden. Daarbij kreeg de politie steun vanuit de lucht door een politiehelikopter.

Grote schade

De plofkraak heeft grote schade aangericht. De politie heeft een afzetting gemaakt rond de plek van het incident. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen en er is geen instortingsgevaar.

Plofkraken

Deze plofkraak aan het Belgiëplein was de tweede in korte tijd. Eerder werd hier op 29-11-18 ook al een geldautomaat opgeblazen. Ook op 4-6-16 werd hier een plofkraak gepleegd. Afgelopen vrijdagochtend vond er om 03.39 uur ook een plofkraak plaats op een geldautomaat aan de Slotermeerlaan. De plofkraak van zaterdagavond aan het Belgiëplein was de zevende in Amsterdam in nog geen twee maanden tijd.