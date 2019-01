Twee mannen neergestoken in Groningen

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Groningen aan de Siersteenlaan rond 02.20 uur twee mannen neergestoken. Dit meldt de politie zondag.

Ziekenhuis

'Het gaat om een 21-jarige man uit Groningen. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het andere slachtoffer is een 31-jarige man ook uit Groningen. Hij was wel aanspreekbaar en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

Aanhouding 16-jarige verdachte

Agenten hebben kort na het incident in de omgeving van de Siersteenlaan een 16-jarige jongen uit Groningen aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor. Er zouden meerdere mensen aanwezig zijn geweest ten tijde van het incident. De politie wil graag in contact komen met deze personen.