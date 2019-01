Drie incidenten op station Zwolle. Arrestatieteam haalt bij eerste incident 2 verdachten uit trein.

Update 15.05 uur: twee arrestaties

Een arrestatieteam van de politie heeft twee personen aangehouden in de trein op station Zwolle. De trein is ontruimd en alle passagiers zijn er uit. De eerste twee mannen werden aangehouden na een melding vanuit de trein van Emmen naar Zwolle. Een medepassagier had een man op het station van Emmen een verdachte opmerking over een mogelijk explosief in de trein horen roepen en belde hierop later vanuit de trein met de politie.

De trein werd ruim voor het station van Zwolle stilgezet, waarop alle passagiers één voor één door het arrestatieteam uit de trein werden gehaald. Twee mannen (leeftijd en woonplaats onbekend) werden aangehouden en ingesloten op het bureau. Uit voorzorg werd het station ontruimd. Na het incident werd de trein uitvoerig geïnspecteerd. Hierbij werd niets aangetroffen.

Update 15.25 uur: station vrijgegeven

Het Station Zwolle is inmiddels door de politie weer vrijgegeven. Het treinverkeer zal langzamerhand weer op gang komen.

Update 16.00 uur : 2e incident station Zwolle

In verband met de aanhouding van nog twee andere verdachten voor een ander incident is het station in Zwolle nogmaals kort ontruimd geweest. Inmiddels is het station wederom vrijgegeven.

Update 16.15 uur : 3e incident station Zwolle

Bij een derde incident op station Zwolle is zojuist een man met een bijl aangehouden. 'Voor zover nu bekend gaat het om drie incidenten die niets met elkaar te maken hebben', aldus de politie.