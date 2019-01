Dinsdag code geel voor storm

Komende nacht is er vrij veel bewolking met soms wat opklaringen maar ook af en toe lichte motregen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 3°C in het zuidoosten tot 7°C vlak langs de kust. De wind is zwak en komt uit west, later zuidwest, langs de kust is de wind matig.

Maandag is er veel bewolking en regent het af en toe. De meeste regen valt later in de middag en avond. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 6°C in het zuidoosten tot 9°C in het noordwesten. De zuidwestenwind neemt toe tot matig of vrij krachtig, langs de kust en op het IJsselmeer tot krachtig. In de avond draait de wind naar west tot noordwest en wordt aan de kust hard, 7 Bft, in het noordelijk kustgebied mogelijk stormachtig, 8 Bft met daar kans op zware windstoten rond 90 km/u.