Voetganger overleden na ernstig verkeersongeval in Den Haag

Een 44-jarige automobilist uit Leidschendam kwam rond 15.00 uur op het Spui door nog onbekende oorzaak in aanrijding met het 66-jarige slachtoffer. De vrouw is ter plaatse door hulpverleners gereanimeerd en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Afgelopen nacht is zij daar aan haar verwondingen overleden. De Verkeers Ongevallenanalyse (VOA) doet samen met Team Verkeer onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Oproep getuigen

Er waren tijdens het ongeval veel mensen op straat. De politie komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben van het ongeval, maar nog niet met de politie hebben gesproken.