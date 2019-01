Celstraf geëist voor handel in zwaar illegaal vuurwerk via Instagram

Maandag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 22-jarige verdachte uit Groningen. Dit meldt het OM maandagmiddag.

Instagram en Whatsapp

Het OM verwijt hem voorbereidingshandelingen voor het aanbieden van de handel in zwaar massa-explosief vuurwerk via Instagram en Whatsapp. Daarnaast zou hij het vuurwerk, zoals Cobra’s 6, vlinders, sharks en nitraten, via zijn Instagramaccount hebben verkocht aan minderjarigen, zonder waarschuwing voor de gevaren en de gevolgen.

Voorbereidingshandelingen

Uit onderzoek door de politie blijkt dat verdachte zich van 2015 tot en met 2017 bezig hield met de handel in zwaar vuurwerk via het instagramaccount ‘Vuurwerk050’. Het OM heeft dit ten laste gelegd als jarenlange voorbereidingshandelingen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de verdachte grote hoeveelheden zwaar vuurwerk heeft geleverd aan ten minste drie minderjarigen. Deze minderjarigen verkochten het vervolgens op middelbare scholen, met alle gevaren van dien. 'Zwaar illegaal vuurwerk, zoals in deze zaak, heeft vaak de kracht van een handgranaat,' zei de officier van justitie op zitting.

'Het afsteken van dergelijk vuurwerk kan flink fout gaan. Illegaal vuurwerk is, helaas, vaak voor sommige burgers aantrekkelijk omdat zij vinden dat het harder knalt en meer effect geeft. Dat effect dat een stuk illegaal vuurwerk heeft wordt flink onderschat, met alle gevolgen van dien. Illegaal vuurwerk is in handen van een niet professionele daartoe bevoegde deskundige een tikkende vuurwerkbom', aldus de officier

‘Calculerend te werk’

Uit de telefoon van verdachte blijkt dat hij calculerend te werk is gegaan. 'Hij wist dat het niet mocht en ging bewust door,' zei de officier op zitting. Bijzonder kwalijk vindt de officier van justitie dat de verdachte zonder blikken of blozen levert aan minderjarigen: 'Hij had via Instagram een groot bereik.' Daarnaast heeft de verdachte volgens het OM gebruik gemaakt van wincodes, promo’s en andere dwingende verkoopmethodes, terwijl juist op Instagram het ‘publiek’ grotendeels minderjarig is.

'Like-en-winacties'

Dat rekent het OM hem zwaar aan: 'Met die like-en-winacties wordt het gevaarlijke vuurwerk nog toegankelijker,' zei de officier: 'Instagrammers worden expliciet verleid op een hele laagdrempelige manier om professioneel vuurwerk in handen te krijgen, als ze ‘mazzel hebben’. Als ze niets winnen krijgen ze wel al het vuurwerkaanbod binnen op hun Instagram als een soort nieuwsbrief.' Door berichten met ‘op=op’ en ‘wees snel’ zal een puberbrein minder of helemaal geen weerstand meer kunnen bieden tegen dergelijke verleidingen, legde de officier op zitting uit. Het wordt als normaal gezien; 'want het staat toch openlijk op Insta?'

Dit maakt dat naar de mening van het OM een forse straf inclusief een forse stok achter de deur noodzakelijk is. Het OM eiste een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.