Schuur in Groningse Wildervank compleet afgebrand

Omdat de brandweer extra mankracht nodig had is er opgeschaald naar “middelbrand”. Een tweede brandweerauto van Veendam kwam ook ter plaatse.

Maandagochtend is rond 09.15 uur een grote brand uitgebroken in een schuur aan de Van Delftstraat in het Groningse Wildervank. Dit meldt de brandweer maandag.

Afgebrand

Ondanks de grote inzet kon de brandweer niet voorkomen dat de schuur volledig is afgebrand. Wel kon overslag naar naastgelegen panden worden voorkomen. De brandweer heeft nog enige tijd nodig gehad voor de nabluswerkzaamheden. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.