Jihadveroordeelde moet na schenden voorwaarden 152 dagen celstraf uitzitten

Meldplicht

De man is in 2017 veroordeeld voor het treffen van voorbereidingshandelingen om zich aan te sluiten bij IS. Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 300 dagen, waarvan 242 dagen voorwaardelijk. De rechtbank legde een aantal bijzondere voorwaarden op, zoals een locatieverbod voor luchthavens. Ook moest hij een behandeling ondergaan en in gesprek gaan met een islamdeskundige of theoloog.

Voorwaarden

De rechtbank oordeelde op 28 augustus 2018 dat hij zich niet aan die voorwaarden heeft gehouden. Hij weigert om inhoudelijk het gesprek aan te gaan met zijn behandelaars en een theoloog. De rechtbank bepaalde toen dat hij 90 van de 242 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf moest uitzitten. De veroordeelde heeft zich ook na 28 augustus 2018 niet aan de voorwaarden gehouden. De rechtbank bepaalt daarom dat hij ook de laatste 152 dagen gevangenisstraf moet uitzitten.