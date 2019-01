Inloopbijeenkomsten Herindelingsontwerp gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten in de drie gemeenten:

Dinsdag 15 januari 19.30 - 21.00 uur Stedum Hervormd Centrum

Dinsdag 15 januari 19.30 - 21.00 uur Delfzijl Gemeentehuis

Woensdag 16 januari 19.30 - 21.00 uur Appingedam MFC Kabzeël

Donderdag 17 januari 19.30 – 21.00 uur 't Zandt Dorpshuis

Donderdag 17 januari 19.30 – 21.00 uur Middelstum Vita Nova

Maandag 21 januari 19.30 – 21.00 uur Loppersum Gemeentehuis

Inhoud van de bijeenkomst

Bij de inloopbijeenkomst zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid te spreken met raadsleden en collegeleden over het Herindelingsontwerp. Zij kunnen zich door hen laten informeren.

De tekst van het ontwerp is die avond beschikbaar; die is ook in te zien op de gemeentelijke websites www.appingedam.nl, www.delfzijl.nl en www.loppersum.nl.

Het Herindelingsontwerp ligt tot en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage. U kunt digitaal een zienswijze indienen, schriftelijk of mondeling. Informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website.

Herindelingsontwerp

In het Herindelingsontwerp zijn de grenzen van de nieuwe gemeente, de samenstelling van de partners, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde Herindelingsdatum (1 januari 2021) opgenomen. Ook zijn in het Herindelingsontwerp de motieven voor de herindeling, het 'waarom' en de meerwaarde van de samenvoeging van de nieuwe gemeente

beschreven en onderbouwd. Daarbij komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen, duurzaamheid en financiële consequenties aan de orde. Daarnaast staat in het Herindelingsontwerp de strategische visie op de nieuwe gemeente.

Naam voor nieuwe gemeente

Het is ook mogelijk op deze avond namen in te dienen die geschikt zijn voor de nieuwe gemeente. Daarvoor zijn ansichtkaarten beschikbaar die dan meteen ingeleverd kunnen worden.