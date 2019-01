FNV: UWV neemt ontslag aanvraag Ryanair-medewerkers niet in behandeling

Het UWV heeft de ontslagaanvraag van 15 cabinemedewerkers door Ryanair niet in behandeling genomen. Reden is dat de vliegstunter het collectieve ontslag niet met vakbonden heeft overlegd, zoals wettelijk verplicht. Het UWV verplicht Ryanair nu om met de vakbonden aan tafel te gaan en hen goed in te lichten.

Leen van der List, bestuurder FNV: ‘Dit is een terechte beslissing. Ryanair zal met ons aan tafel moeten. In dat overleg moet Ryanair aantonen dat er geen andere beslissing mogelijk was dan de basis te sluiten. Mocht men ons overtuigen, of wordt in een later stadium door het UWV alsnog de ontslagvergunning verleend, dan willen wij afspraken maken met Ryanair over een Sociaal Plan. FNV heeft er alle vertrouwen in dat, het UWV tot een verstandig besluit zal komen als het overleg met Ryanair onvoldoende oplevert.’

De beslissing van het UWV heeft niet alleen betrekking op de cabinemedewerkers bij Ryanair, maar ook op de piloten waarvoor een ontslagvergunning is gevraagd.