Rechter verbiedt staking bij Nedcar

FNV Metaal is zeer teleurgesteld dat de rechtbank van Maastricht in het kort geding heeft besloten dat de metaalstakingen bij VDL Nedcar in Born donderdag en vrijdag niet door mogen gaan. Als argumentatie werd aangevoerd dat de gunning van een nieuwe order van BMW aan VDL Nedcar in het gedrang komt. Hans Wijers, bestuurder FNV Metaal: ‘Het is zeer teleurstellend dat de rechter de klantbelangen boven de belangen van de medewerkers van VDL Nedcar heeft gesteld. Werkgevers hebben zich nota bene zelf in deze positie gemanoeuvreerd. Als metaalwerkgevers en FME met FNV en de andere vakbonden fatsoenlijke afspraken hadden gemaakt voor de 150.000 metaalwerkers in Nederland, dan zouden zij niet in deze positie zijn gebracht.’